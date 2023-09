„Sportler mit Herz“: Drei Tiroler von der Österreichischen Sporthilfe nominiert

Ginther stolz: „Diese Nominierung ist eine Anerkennung für unser Engagement, Familien zu unterstützen, deren Schicksal es nicht gut mit ihnen meinte.“ Was 2016 mit 252 Teilnehmern begann, entwickelte sich im Vorjahr mit über 1000 Läuferinnen und Läufern und über 850 Besuchern beim Charity-Konzert am Abend zum Publikumsmagneten, der die Kassen für den guten Zweck klingeln ließ. „Vom Kinderlauf über Nordic Walking und Hauptlauf bis zum Trailrun ist für jeden etwas dabei. Neu ist auch eine eigene Strecke für Handbiker. So ist es uns gelungen, bei den letzten fünf Laufevents über 90.000 Euro an Spendengeldern zu sammeln und sozialen Zwecken in der Region zuzuführen“, erzählt Ginther.