Constantini kämpft gegen das Demenz-Tabu: „Auch junge Menschen können erkranken”

Ihr Vater, Didi Constantini, erkrankte 2019 an Demenz. In ihrem zweiten Buch teilt die Psychologin nun ihre Erfahrungen als Tochter.

Der Grund dafür war zum einen, dass die Psychologin den vielen Zuschriften gerecht werden wollte. „Zudem bin ich in meinem ersten Buch sehr auf die Rolle meines Vater als Sportler eingegangen und darauf, was ihn in seinem Berufsleben ausgezeichnet hat“, meinte Johanna Constantini. Nun wollte sie mehr auf die Erfahrungen rund um die Krankheit und das Leben der Angehörigen damit eingehen.

Die aktuelle Versorgungssituation hält Constantini für mangelhaft: „Es gibt derzeit zu wenig Pflegeplätze und es gibt darüber hinaus viel zu wenig leistbare Pflege an sich“, kritisierte sie im Interview. Ein Blick nach vorne zeigt, dass gehandelt werden muss. Derzeit leiden laut Alzheimer Gesellschaft rund 100.000 Österreicherinnen und Österreicher an einer demenziellen Erkrankung. Bis 2050 soll diese Zahl auf rund 230.000 Betroffene ansteigen. Ein Engpass ist absehbar.

Ein Thema, das oft übersehen wird, will Johanna Constantini mehr in den Fokus rücken. „In der Regel trifft Demenz ältere Menschen“, meinte sie, aber es gebe Ausnahmen. „Auch junge Menschen können erkranken. Und für sie und ihre Angehörigen gibt es kaum ein Angebot.“

In ihrem Privatleben hat Constantini in den letzten drei Jahren ihrer erstgeborenen Tochter dabei zugesehen, wie sie vieles erlernt hat. Mit ihrem Vater erlebte sie das Gegenteil. Sie musste ihm beim „Verlernen“ zusehen, wie sie das nennt.

In ihrem Buch skizziert sie nun diese Erlebnisse und will Menschen einen Ratgeber an die Hand geben: „Ich hoffe, dass ich Angehörige damit noch intensiver erreichen und in ihrer Entscheidungsfindung begleiten kann.“ (aw)