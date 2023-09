Flix-Bus prallte in Kärnten gegen Leitplanke: Frau bei Unfall getötet

Micheldorf – Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Kärnten: Aus bislang unbekannter Ursache prallte ein Flix-Bus, der auf der Friesacher Straße im Bezirk St. Veit in Richtung Judenburg unterwegs war, in Micheldorf gegen eine Leitplanke und stürzte in Folge in einen Straßengraben.