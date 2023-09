Frau erschoss in der Schweiz 43-jährigen Österreicher in seiner Wohnung

Diepoldsau – Eine 38-jährige Ungarin hat in Diepoldsau in der Schweiz einen 43-jährigen Österreicher erschossen. Wie es zur Schussabgabe in einer Wohnung kam, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte. Der 43-Jährige wurde am Montagabend so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.