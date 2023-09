Pinsel statt Playstation-Controller: Wenn Kinder für Kinder malen

Ein Mal-Workshop wird zur Kunst-Hilfsaktion: Zwölf Kinder malten in den Sommerferien. Ihre Meisterwerke kommen nun für den „Help for Kids“-Spendenfonds unter den Hammer.

Innsbruck – „Was als kleine Abwechslung für den Nachwuchs in den Sommerferien gedacht war, entwickelte sich zu einer spontanen Hilfs-Aktion“, erzählt Harald Lederer. Der Obmann des Vereins SOCCER Team organisierte einen Mal-Workshop im Atelier KunstRaumGarten in Innsbruck unter der professionellen Leitung von Künstlerin Astrid Schroffner-Steiner.

„Es war schon erstaunlich, was die Kleinen da in dieser kurzen Zeit gezaubert haben und was herauskommt, wenn beispielsweise ein Zehnjähriger den Playstation-Controller gegen den Pinsel tauscht“, zeigt sich Lederer begeistert. Die Bilder wurden aufbereitet, gerahmt und werden bis zum 30. September online versteigert (Infos in der Factbox unten).