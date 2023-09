Fahrerflucht: Autofahrer fuhr in Söll 40-jährigen Radfahrer an

Sill – Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagfrüh in Söll. Dabei wurde ein 40-jähriger Österreicher auf seinem Fahrrad von einem Autofahrer angefahren. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die Windschutzscheibe geschleudert. Laut Angaben des Opfers fuhr der Pkw-Fahrer nach dem Unfall mit seinem Auto einfach davon. Nähere Details zum Unfallhergang sind unbekannt. Der 40-jährige Mann wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.