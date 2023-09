54-Jähriger in Obertilliach bei Absturz mit Paragleiter schwer verletzt

Obertilliach – Kurz vor 13 Uhr ist am Dienstag in Obertilliach ein 54-jähriger Mann mit einem Paragleiter abgestürzt. Der Mann war vom Startplatz „Scheibe“ gestartet, als er kurz nach dem Abheben aus dem Gleichgewicht geriet. Er versuchte noch, sich abzustützen, und leitete dabei laut Angaben der Polizei eine Linkskurve ein, wodurch er in im Hang stehende Bäume stürzte.