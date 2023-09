Schuppen, Haarausfall und graue Haare: Das Problem an der Wurzel packen

Sportliche Kurzhaarfrisur, Hippie-Mähne, Dauerwelle oder doch der brave Scheitel: Mit der Haarpracht kann viel experimentiert werden. Schuppen, graue Haare oder gar Haarausfall versetzen Betroffene daher oft in Panik. Die Nachfrage nach Pflegeprodukten, Medikamenten und Operationen nimmt ständig zu.

Der im Volksmund verwendete Begriff „Schuppen“ deckt ein weites Spektrum an Beschwerden ab. Bis zu 50 Prozent der westlichen Bevölkerung sind laut Schätzungen von „Schuppen“ betroffen. „Übermäßige Talgproduktion, Hautinfekte oder andere Begleiterkrankungen können der Auslöser sein“, erklärt Julian Umlauft, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Zell am Ziller. Mit einem Hygieneproblem habe dies meistens nichts zu tun.