Lkw kam in Söll von Straße ab: 44-Jähriger in Dixi-Klo eingeklemmt

Söll – Am Dienstag gegen 15 Uhr kam ein 22-Jähriger mit dem Lkw nahe Söll von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pkw, der in einem Baustellenbereich parkte.

Dadurch wurde das Auto gegen ein Stromaggregat und das wiederum gegen ein „Dixi-Klo“ gedrückt. Ein 44-Jähriger, der sich darin befand, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

An den beteiligten Fahrzeugen und an der Baustelleneinrichtung entstand erheblicher Sachschaden. Die B 178 musste während der Unfallaufnahme und den Räumungsarbeiten in beiden Richtungen für den übrigen Verkehr gesperrt werden. (TT.com)