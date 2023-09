„Plötzlich kam die Wand auf mich zu“: Eingeklemmter Mann schildert Dixi-Klo-Unfall in Söll

Am Dienstag kam ein 22-Jähriger mit dem Lkw nahe Söll von der Fahrbahn ab. Er schob dadurch ein Strom-Aggregat gegen ein Dixi-Klo. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt der 44-Jährige Jürgen W. Mit der TT sprach der Salzburger über seinen Unfall und die gefährliche Arbeit auf der Baustelle.

Söll – Der 44-Jährige Jürgen W. aus Salzburg hatte Glück im Unglück – oder einige Schutzengel, wie er am Mittwoch nach seiner Entlassung aus dem Kufsteiner Krankenhaus sagte. Am Dienstagnachmittag wurde er nämlich in einem Dixi-Klo auf einer Baustelle auf der Loferer Landesstraße bei Söll eingeklemmt. Ein 22-Jähriger war just zu dem Zeitpunkt, als Jürgen W. in der Klo-Kabine war, mit seinem Lkw dagegen gefahren.

Jürgen W. geht es nach dem Unfall „den Umständen entsprechend“. © ZOOM.TIROL

„Plötzlich ist die Wand auf mich zugekommen", schilderte der 44-Jährige, der verheiratet und Vater einer Tochter ist, den Moment des Aufpralls. Er habe sofort gewusst, dass da jemand gegen die Klo-Kabine gefahren sei. Geistesgegenwärtig habe er noch die Beine angezogen, sonst wären auch diese eingeklemmt gewesen.

Aus eigener Kraft habe er sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien können. „Man hat die hintere Wand des Dixi-Klos mit der Flex aufgeschnitten, um mich heraus zu holen." Während er auf die Befreiung wartete, habe er mit seinem Kreislauf kämpfen müssen. Aber ich bin wach geblieben, ich wollte bei Bewusstsein bleiben.“

Unfälle auf Baustellen sind keine Seltenheit. Das weiß auch Jürgen W., der für die Baufirma Porr seit mehreren Jahren Brücken-Instandsetzungsarbeiten durchführt. „Unfälle passieren schnell, ob fremdverschuldet oder aus eigener Unachtsamkeit."

Die Leute halten sich oft nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Viele fahren mit 70 oder 80 km/h an der Baustelle vorbei. Vielen ist es wohl egal, dass da Leute arbeiten." Jürgen W., Bauarbeiter bei Porr

Bei Straßenarbeiten würden sich zudem viele nicht an die Geschwindigkeitsregelungen halten und zu schnell vorbeifahren. „Die Leute halten sich oft nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Viele fahren mit 70 oder 80 km/h an der Baustelle vorbei. Vielen ist es wohl egal, dass da Leute arbeiten."

Unfall löste Kettenreaktion aus

Dem Bericht der Polizei zufolge war der 22-jährige Lenker mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen und stieß zunächst gegen einen Pkw, der in dem Baustellenbereich parkte.

Das löste eine Kettenreaktion aus: Der Pkw wurde nämlich gegen ein Stromaggregat gedrückt, welches wiederum das Dixi-Klo rammte und die gesamte Front eindrückte.

Nachdem die Feuerwehr die hintere Wand aufflexte, wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Mit einem Splitterbruch in der Gelenkspfanne in der linken Schulter und einem Cut über dem Auge wurde der Salzburger am Mittwoch, einen Tag nach dem Unfall, wieder entlassen. Wie es ihm gehe? „Den Umständen entsprechend."