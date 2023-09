Streaming, neue Shows und weniger Fußball: ORF will 2024 mit neuen Formaten punkten

Dafür hat das mit Abstand größte Medienunternehmen der Republik eine neue Streamingplattform entwickelt. „ORF On“ ersetzt die bisherige ORF-TVthek. Dort wird es auch einen durchgängigen Kinderkanal geben. Das kündigte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Dienstag an. Er gehe davon aus, dass „ORF On“ künftig die Plattform der Österreicherinnen und Österreicher sein werde, so Weißmann – zumal ausgewählte Produktionen bereits vor ihrer TV-Ausstrahlung online gehen sollen. Auch so genannte „online only“-Inhalte sind theoretisch möglich. Dafür brauche es Auftragsprüfungen.