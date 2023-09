Häufige Brandursache: Batterien im Restmüll bereiten Probleme

Wien – „Gerätebatterien machen uns durchaus Probleme“, sagte Anton Kasser, Präsident der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände bei der Präsentation der Sammelbilanz bei Elektroaltgeräten und Batterien für das Jahr 2022 in Wien. Denn in immer mehr Produkten stecken Batterien, seien es blinkende Kinderschuhe, Spielzeug oder auch elektronische Einwegzigaretten, sogenannte Vapes. Rund 50 Prozent der in den Verkehr gebrachten Batterien seien mittlerweile Lithium-Ionen-Akkus. Wegen ihrer leichten Entzündlichkeit sorgten sie laut Kasser in der Vergangenheit immer wieder zu Bränden in Müllentsorgungsanlagen mit erheblichen Schäden. Er rief Konsumentinnen und Konsumenten auf, diese Produkte nicht mit dem Restmüll zu entsorgen, sondern bei den entsprechenden Sammelstellen oder Recyclinghöfen abzugeben. Schließlich enthalten die Produkte auch wichtige Rohstoffe wie Lithium und Kupfer. Wie viele dieser Elektrokleinstgeräte im Müll landen, konnte Elisabeth Giehser, Chefin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria (EAK) auf Anfrage nicht konkret sagen.