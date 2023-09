Falsche Papiere: Lkw-Lenker auf Reschenstraße mit Wein statt Milch unterwegs

Faggen – Falsch getankt? Welche Ausrede ein 61-jähriger italienischer Lkw-Fahrer in der Nacht auf Donnerstag vorbrachte, als ihn Polizeibeamte auf der Reschenstraße bei Faggen mit den falschen Papieren erwischten, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass der Italiener statt Milch – wie auf den Frachtpapieren angegeben – Wein im Tank hatte.

Die falschen Papiere veranlassten die Beamten zu einer intensiveren Kontrolle, bei der auch noch eine falsche Plombe am Fahrzeug entdeckt wurde. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen die entsprechenden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und an die Bezirkshauptmannschaft Landeck. (TT.com)