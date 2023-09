Kostenlos von Lienz aus ganz Kärnten besuchen

Lienz – Vom 16. bis 22. September läuft eine Öffi-„Umsteiger“-Aktion in Kärnten, von der man auch in Lienz profitiert. Im bereits vierten Jahr darf jeder in ganz Kärnten Bus und Bahn der Kärntner Linien kostenlos benützen: Eine Woche lang heißt es im gesamten Bundesland einfach einsteigen und mitfahren. Der öffentliche Verkehr soll dadurch Pendler gewinnen.

Die Aktion gilt bis Lienz, viele Osttiroler nutzen das Angebot für Ausflüge ins Nachbarbundesland. Die Kosten tragen das Land Kärnten und der Verkehrsverbund. Der in Kärnten verantwortliche Landesrates Sebastian Schuschnig will Überzeugungsarbeit leisten: „Wir sehen diese Aktion als einen Anreiz, damit jeder das Bus- und Bahnangebot im eigenen Alltag testen kann, und als eine Investition in die Nachhaltigkeit. Ziel ist es, künftige neue Fahrgäste zu gewinnen, die durch diese Aktion die Vorzüge der Öffis selbst erfahren. In vielen Regionen und auf vielen Strecken hat das Angebot in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und ist oft bereits viel besser, als manche es in Erinnerung haben. Das wollen wir mit dieser Testwoche vermitteln.“