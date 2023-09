Verlockende Sandkiste unter der Nordkette

Das Innsbrucker Beachevent soll in den nächsten Jahren über sich hinauswachsen. Ab heute wird vorerst noch am Marktplatz gebaggert.

Zum zweiten Mal gastiert man nun in Folge am Innsbrucker Marktplatz. Die Errichtung der Tribüne für rund 500 Zuschauer, insgesamt 750, und auch der Infrastruktur mit den 155 Tonnen Quarzsand aus Krems ist mitten in der Stadt und in der kurzen Zeit seit Montag eine logistische Herausforderung. „Bis zum Abend sind wir fertig“, schnauft Organisator Simon Varges und tackert Planen an die Werbetafeln.