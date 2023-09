Eine Institution im Außerfern ist tot: Trauer um beliebten Altdekan Ernst Pohler

Breitenwang – Monsignore Ernst Pohler ist Mittwochnachmittag überraschend verstorben. Der Altdekan war eine katholische Institution im Außerfern und Pfarrer mit Leidenschaft. Obwohl schon 20 Jahre in Pension, war der 91-Jährige bis zuletzt als Vikar im Seelsorgeraum Tannheimer Tal und Jungholz tätig.

1957 wurde der gebürtige Häselgehrer von Bischof Wechner in Feldkirch zum Priester geweiht. Es folgten Stationen als Kooperator, Kaplan und Jugendseelsorger in Tirol. Von 1967 bis 2003 war Pohler Pfarrer und Dekan in Breitenwang. Privat reiste der Ehrenbürger von Breitenwang, Ehenbichl und Pflach gern. Meist gemeinsam mit einem Freund und Priesterkollegen aus Tannheim. (hm)