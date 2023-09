Medienmogul Rupert Murdoch zieht sich zurück

Er gilt als einer der mächtigsten Medienmogule auf dem Planeten. Nun übergibt Rupert Murdoch die Fox-Gruppe und den Verlag News Corp. an seinen Sohn.

New York – Der 92-jährige US-Medienmogul Rupert Murdoch gibt die Führung seines Medienimperiums ab. Er werde ab Mitte November einen Status als „emeritierter Vorstand“ haben und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan abgeben, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation am Donnerstag mit.