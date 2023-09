TirolerInnen des Jahres ausgezeichnet: Stolz auf drei besondere Talente

Innsbruck, Wien – APA-Geschäftsführer Clemens Pig darf sich "Tiroler des Jahres 2023" nennen. Dem Medienmanager wurde die Auszeichnung Donnerstagabend von Landeshauptmann Anton Mattle im Rahmen des sogenannten Tirol-Empfangs in der Libelle im MuseumsQuartier in Wien überreicht. "Tirolerin des Jahres 2023" wurde die amtierende Weltmeisterin im Blinden-Golf, Karin Becker. Die Auszeichnung "Tirolerin des Jahres - Lebenswerk" heimste indes die geschäftsführende Gesellschafterin und technische Leiterin der Firma MED-EL, Ingeborg Hochmair-Desoyer, ein. Letztere Kategorie wurde zum ersten Mal aufgeboten.

Der gebürtige Innsbrucker Pig habe „frühzeitig erkannt, dass Nachrichtenagenturen nur unabhängig bleiben können, wenn sie sich den technischen und medialen Herausforderungen stellen und hat das Unternehmen gemeinsam mit den genossenschaftlich beteiligten Medien zu einem innovativen Branchenleader mit internationalem Vorzeigecharakter umgebaut“, hieß es in der Begründung der Jury über den APA-Geschäftsführer. „Noch nie waren unabhängige, selbstständige Nachrichtenagenturen so wichtig wie heute, um objektive, zeitnahe Informationen zu transportieren. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie Clemens Pig gibt, die sich dafür einsetzen“, gratulierten Mattle und Club-Tirol-Präsident Julian Hadschieff. Der 49-Jährige hatte erst vor kurzem sein neues Buch mit dem Titel "Democracy dies in Darkness" präsentiert, in dem er unter anderem die Frage aufwirft, ob die "Wa(h)re Nachricht" eine Zukunft hat.