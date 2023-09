Mit Rad gestürzt: 62-jähriger Niederländer prallt in Kauns gegen Leitschiene

Kauns – Zu gleich zwei Radunfällen in der selben Linkskurve kam es am Donnerstagnachmittag in Kauns. Gegen 15.45 Uhr fuhren ein 68-jähriger und ein 62-jähriger Niederländer in einer Gruppe von insgesamt sechs Radfahrern auf der Kaunertalstraße in Kauns talauswärts. Auf einer Linkskurve rutschte beim Rennrad des 68-Jährigen das Hinterrad weg. Der Mann versuchte noch vergeblich zu korrigieren und so seinen Sturz zu verhindern. Er prallte mit seinem Rad gegen die Leitschiene. Er schlug dabei an der Leitschiene auf und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Beim Sturz, bei dem der Mann einen Fahrradhelm trug, erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.