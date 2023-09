HCI-Angreifer Ulmer steht beim Ex-Club besonders in der Auslage

Villach – Im Rahmen des heutigen Spitzenspiels in der ICE Hockey League zwischen dem VSV und HCI wird Tirols Organisator Ralph „The Voice“ Schader in der Villacher Stadthalle auch die Werbetrommel für das internationale Eishockey-Star-Revival am 16. Dezember rühren. In Anlehnung an das bekannte Fußball­event matchen sich dort VSV- und KAC-Legenden sowie eine All-Star-Auswahl (Greg Holst, Rick Nasheim) mit Austria West Legenden, in denen ehemalige Innsbrucker Meistermitglieder des GEV aus dem Jahr 1989 (u. a. Praxmarer, Perthaler, Lindner ...) nicht fehlen dürfen. (lex)