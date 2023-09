Streik in Hollywood: Nach drei Verhandlungstagen noch keine Einigung

Los Angeles – Auch der dritte Verhandlungstag in Folge zwischen den Filmstudios und der Gewerkschaft der Drehbuchautoren ist am Freitagabend (Ortszeit) ohne Einigung zu Ende gegangen. Am Samstag sollten die Gespräche fortgesetzt werden, teilte die Writers Guild (WGA) mit. In dem seit Anfang Mai laufenden Streik der US-Drehbuchautoren hatten sich Vertreter der Autoren-Gewerkschaft und der Film- und Fernsehproduzenten (AMPTP) nach einem wochenlangen Stillstand wieder an einen Tisch gesetzt.