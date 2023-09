Hubschrauber kreisten über Innsbruck: Einsatzkräfte probten für den Ernstfall

Innsbruck – Für Verwunderung sorgten am Samstagvormittag Hubschrauber, die über dem Zentrum der Landeshauptstadt kreisten. Dabei handelte es sich um eine Übung: An mehreren Orten im Innsbrucker Stadtgebiet probten Einsatzkräfte der Feuerwehr Innsbruck, des Roten Kreuzes und des Österreichischen Bundesheeres in Zusammenarbeit mit der Leitstelle Tirol, der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) sowie der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) im Laufe des Tages für den Ernstfall. Im besonderen Fokus der Übungen stand der Einsatz von Helikoptern des Bundesheeres sowie Drohnentechnik der Feuerwehr.