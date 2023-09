Vater und achtjähriger Sohn aus Bergnot in Kleinarl geborgen

Kleinarl – Ein 38-jähriger Mann und sein achtjähriger Sohn sind am Donnerstag mit dem Polizeihubschrauber im Bereich des Tappenkarsees in Kleinarl im Pongau geborgen worden. Das Duo aus Deutschland war vom Parkplatz aus zum Tappenkarsee aufgestiegen und wollte dabei eine Abkürzung nehmen. Dabei kamen der Vater und sein Sohn abseits des Weges in einer Steinrinne nicht mehr weiter, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.