Debatte um Umwidmung: Weiter Kritik an Kleingarten-Deals von SPÖ-Politikern

Auch die ÖVP fordert Ruhendstellung der Ämter aller betroffenen SPÖ-Politiker, die FPÖ fordert Aufklärung von Parteichef Babler.

Wien – Die Umwidmungen von Grundstücken mehrerer Wiener SPÖ-Politiker in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen weiter für Kritik der politischen Konkurrenz. Die ÖVP legte am Samstag nach und forderte, dass alle betroffenen SPÖ-Politiker bis zu einer umfassenden Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhend stellen sollen. Die FPÖ verlangte von SPÖ-Chef Andreas Babler, für Aufklärung in der Causa zu sorgen.

„In vergleichbaren Situationen mussten Vertreter anderer Parteien ihre Ämter ruhend stellen, bis es zu einer umfassenden Klärung der Vorwürfe kam. Es ist unverständlich, warum dies auf einmal nicht mehr gelten soll, nur weil die Beschuldigten ein rotes Parteibuch haben", kritisierte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einer Aussendung.

Die ÖVP schließt sich damit der Forderung der anderen Oppositionsparteien in Wien an. Am Freitag hatten bereits die Grünen die Ruhendstellung der Funktionen der betroffenen SPÖ-Politiker gefordert, die FPÖ verlangte ihren Rücktritt.

Am Samstag forderten die Freiheitlichen SPÖ-Chef Babler auf, dafür zu sorgen, dass jeder einzelne SPÖ-Politiker alle Deals offenlege und die entsprechenden Konsequenzen trage. „Wenn Babler zur Vertuschung und Verzögerung beiträgt, ist er rücktrittsreif", so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.

Laut Medienberichten liegt in der Sache auch eine Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Gegen wen sie sich richtet, ist allerdings nicht bekannt. Nachdem nun der Anfangsverdacht geprüft wird, steht noch nicht fest, ob es überhaupt zu einem Ermittlungsverfahren kommt. (APA)

