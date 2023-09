Ermacora/Waller bei Beach-Event in Innsbruck im Halbfinale

Wetterfestigkeit war am Samstag beim Innsbrucker Beach-Event gefragt, bestimmten doch anfangs herbstlich kühle Temperaturen und Regen das Geschehen am Marktplatz. Danach regierte der Sport: Bei den Herren konnten sich wie erwartet Tirols Lokalmatador Martin Ermacora und Philipp Waller durchsetzen. Das an Nummer eins gesetzte Duo zog mit einem 2:0 (19, 15) gegen Pascariuc/Leitner (AUT) ins Halbfinale ein. Da warten am Sonntag (12 Uhr) Hammarberg/Berger. Bei den Damen halten Magdalena Rabitsch und Anja Trailovic die rot-weiß-rote Fahne hoch und fordern im Halbfinale (11) Kun/Windisch (HUN). Die Finalspiele steigen im Anschluss.