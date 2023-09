Gaskartusche in Tösens explodiert: Druckwelle riss Terrassentür aus Verankerung

Tösens – Die Feuerwehr musste am Samstag gegen 13.40 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in Tösens ausrücken. Ein 50-Jähriger wollte die Gaskartusche eines Campingkochers tauschen. Dabei sprang die Flamme einer weiteren Gaskartusche über und es entwickelte sich ein unkontrollierter Brand.