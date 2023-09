"Aristocats": Katzenmusik vom Feinsten an der Volksoper

Eine Musik, die abgeht wie Schmidts Katze: 1970 - und damit gut zehn Jahre vor dem Musical "Cats" - brachte der Maus-Konzern Disney mit den "Aristocats" einen Zeichentrickklassiker auf die Leinwand, in dem die Hauptdarsteller auf Samtpfoten swingen, bis die Schnurrhaare zittern. Die Volksoper zeigt das Stück um Haus- und Straßenkatzen nun in einer dynamischen Fassung für Kinder und Katzenfans. Alles andere als Katzenjammer herrschte bei der umjubelten Premiere am Sonntag.