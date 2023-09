Aufklärung schützt Senioren vor Trick-Betrügern

Seit gut zwei Jahren ist über den deutschsprachigen Raum eine Betrugswelle geschwappt, die einzig eine Gesellschaftsgruppe zum Ziel hat: die Senioren. Der Kontakt wird direkt über Telefonate oder SMS-Nachrichten hergestellt. Als attraktive Opfergruppe wurden Ältere auserkoren, da diese oft nicht mehr so technikaffin sind, dafür aber zumeist über schnell verfügbare Ersparnisse oder Wertgegenstände verfügen. Unter all den Telefonnummern können sie laut Polizei von Betrügern relativ leicht herausgefiltert werden. Wer „Hedwig“ heißt, weist eben meist schon ein entsprechendes Alter auf. Von jedermann einsehbare Auftritte in sozialen Medien tun ihr Übriges. Über Suchbegriffe kommt man zu gewissen Altersgruppen. Namentliche Kommentare werden weiterverfolgt und führen nicht selten zu persönlichen Seiten, die Verbrechern das ganze Familienleben samt Bildern und Wohnorten der Kinder offenbaren.