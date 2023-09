Vermisste Österreicherin (30) tot in Gletscherspalte in der Schweiz gefunden

Grindelwald – Einen Monat nach ihrem Verschwinden in der Schweiz gibt es nun traurige Gewissheit: Am Wochenende fanden Einsatzkräfte eine 30-jährige Vorarlbergerin, die nach einem Eisabbruch mit einer Lawine in der Nähe der Station Eismeer in Grindelwald vermisst worden war. Die Frau wurde tot in einer Gletscherspalte entdeckt und geborgen.