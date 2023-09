Überwachungskamera verschreckte Einbrechertrio in Terfens: Von Polizei gefasst

Terfens – Am Sonntagabend um kurz vor 23 Uhr brachen ein 20-jähriger Portugiese und zwei Österreicher im Alter von 19 und 21 in Terfens in ein Lokal ein, indem sie ein gekipptes Fenster aufdrückten. Nachdem die drei Täter bemerkten, dass sie von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, flüchteten sie ohne Beute aus dem Lokal.