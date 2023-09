Anschlusszüge warten nicht: Warum die schnellste Verbindung oft die langsamste ist

Innsbruck – Das wird knapp. Mehrere Fahrgäste in dem Railjet nach Salzburg sind besorgt, Grund ist die zehnminütige Verspätung, mit der ihr Zug schon in Innsbruck eingefahren war – laut Durchsage wegen einer Baustelle. Einige müssen am Hauptbahnhof Salzburg in Richtung Graz umsteigen, laut Fahrplan bleiben dafür nur neun Minuten Zeit. Vielleicht geht sich das noch aus – „der wird wohl die paar Minuten auf uns warten“ –, der Schaffner macht aber wenig Hoffnung. „Normalerweise warten Anschlusszüge nicht“, sagt er. Nicht für 15 betroffene Fahrgäste, wie in diesem Fall, aber auch nicht für 100. Und beim Deutschen Eck könnte eine weitere Verzögerung dazukommen.