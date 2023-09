Größte Photovoltaik-Anlage Innsbrucks steht vor dem Start

Seit 2021 läuft die große Sonnenstromoffensive der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), bis Jahresende werden bereits 63 Photovoltaikanlagen umgesetzt sein. Innsbrucks größte PV-Anlage am IIG-Areal in der Rossau steht kurz vor der Inbetriebnahme, am Dienstag wurde sie erstmals präsentiert.