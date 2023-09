Verlegerverband kündigt Kollektivvertrag für Journalisten: Gewerkschaft empört

Um einen "Erhalt der Medienvielfalt" zu gewährleisten, müsse der Kollektivvertrag an die "herrschenden Gegebenheiten angepasst werden", womit auf die Preissteigerungen und sinkenden Gesamtumsätze der Verlage verwiesen wurde. Zudem müssten Arbeitsprozesse in den Redaktionen von der Ausrichtung auf Printprodukte hin zu allen Medienkanälen umgestaltet werden, was sich im derzeitigen KV nicht abbilde. Der Rahmenvertrag müsse daher so gestaltet werden, "dass einerseits der betriebliche Fortbestand und dadurch die Medien-, Titel- und Meinungsvielfalt in Österreich ausreichend gesichert werden, und andererseits eine größtmögliche Zahl an Beschäftigten in der Branche gehalten werden kann", so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger.