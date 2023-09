Wissenschaft, die fasziniert: MINT-Festival Lienz mit viel Programm

Lienz – Die vier Buchstaben MINT stehen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dass diese Wissenschaften nicht so trocken und reizlos sind, wie viele glauben, will das 2. Lienzer MINT-Festival beweisen. Es findet von 23. bis 27. Oktober statt.

Einige Beispiele: Hella Sonnenschutztechnik lädt zur Betriebsführung „Cool Shadows“ (ab 16), bei der Firma Durst sind alle ab 10 Jahren in die spannende Welt der chemischen Analytik eingeladen. Am Felbertauern wiederum gibt es Einblicke in die Tunneltechnik samt Führung (ebenfalls ab 10).