75 Jahre Lüftner Reisen

Dr. Willi und Emmi Lüftner gründeten 1948 das Familienunternehmen mit der Inbetriebnahme einer Autobuslinie zwischen Wörgl und der Wildschönau. Der Betrieb wurde in den folgenden Jahren ausgebaut.

Christof Lüftner: Ich bin vor 54 Jahren in die Firma eingetreten und übernahm nach dem frühen Tod meines Vaters 1972 die Geschäftsführung. In den Anfangsjahren hatte ich in meiner Mutter eine großartige Stütze.