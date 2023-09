Modernes Privatkrankenhaus mit umfassendem Fachwissen

Die Geschichte beginnt 1880 mit der Begründung des ersten Sanatoriums in Innsbruck durch den Orden der Schwestern vom Heiligen Kreuz („Ingenbohl-Schwestern“ oder „Kreuzschwestern“). Zunächst entstand ein Operationsraum sowie drei für sechs Patient:innen ausgelegte Krankenzimmer. Nach laufenden Erweiterungen entschloss man sich 1976 zu einem Neubau, der den modernsten medizinischen Anforderungen an Logistik und Gebäudetechnik entspricht. Seither erfolgen laufend Maßnahmen, die etwa 2009 zum ersten vollintegrierten Operationssaal und dem 2013 eingerichteten Ordinationszentrum führten. 2014 erweiterte eine Intermediate-Care-Unit sowie ein Computertomograf das medizinische Angebot. 2018 wurden in Österreich die ersten OP-Säle für minimalinvasive Gelenkschirurgie mit 4-K-Technologie in Betrieb genommen. Außerdem wurde im gleichen Jahr das Therapiezentrum für stationäre und ambulante therapeutische Nachsorge eröffnet. Im Herbst 2019 wurden drei arthroskopische Systeme mit der besten Laserlicht- und Kameratechnik aufgerüstet. Nach umfangreichen Investitionen in der Radiologie sowie in der dreidimensionale intraoperative Bildgebung befindet sich die Privatklinik Hochrum heute auf dem modernsten Stand der Medizintechnik.