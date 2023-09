Fit für die Zukunft: Neuer CEO für J. Klausner

Der 47-jährige Wiener Gregor Novotny ist seit 1. September CEO bei J. Klausner Professional Multimedia GmbH. Das österreichische Unternehmen für Medientechnik, AV-Distribution und Systemintegration gehört seit April 2022 zur in Hannover ansässigen heinekingmedia-Gruppe. Hier spricht der neue CEO über seine Aufgaben und Ziele.

Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position! Wie fühlen Sie sich und wie haben Sie die ersten Tage seit Ihrem Amtsantritt am 1. September 2023 wahrgenommen?

Gregor Novotny: Vielen Dank. Es sind viele spannende neue Eindrücke. Im Speziellen: Die Branche der interaktiven Displays und Digital Signage-Produkte interessiert mich persönlich sehr.

Was hat Sie dazu motiviert, die Position bei J. Klausner zu übernehmen?

Ich war lange Zeit in unterschiedlichen Führungspositionen in der Industrie, bei Herstellern und im Fachhandel tätig. Bei J. Klausner habe ich die Möglichkeit, diese Erfahrungen einzubringen, insbesondere in die Produktentwicklung. Schnittstelle zwischen Endkunden, Partnern und der Entwicklung zu sein, das hat mich überzeugt, die Position anzunehmen.

Was ist Ihre Vision für J. Klausner? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Die Firma J. Klausner befindet sich mitten in einer Transformation vom Familienunternehmen zum Konzernteil von heinekingmedia. In der Vergangenheit stand J. Klausner für eine stabile Partnerschaft. Wir waren und sind ein etablierter AV-Distributor und Systemintegrator sowie auch ein Marktführer für digitale Tafeln und Präsentationstechnik in Österreich. Diese Position möchten und müssen wir weiter ausbauen. Als Teil eines europäisch wachsenden Konzerns profitieren wir von stabilen Strukturen und können auf ein größeres Portfolio zurückgreifen. Das Prinzip der stabilen Partnerschaft heben wir jetzt auf das nächste Level, damit wir in Österreich weiter kontinuierlich wachsen.

Sie haben in den letzten Tagen das Leistungsportfolio von J. Klausner und heinekingmedia kennen gelernt. Welche Besonderheiten sehen Sie?

Ganz klar die individuelle Betreuung unserer Partner und Kunden. Wir setzen uns im Detail mit den Produkten sowie Lösungen auseinander und nutzen unsere technische Erfahrung, um unseren Kunden die bestmögliche Leistung anzubieten. Wir schauen in die Zukunft und sehen uns bereits jetzt die Neuentwicklungen an, die wir schnell an den Markt bringen wollen – insofern sind wir vielen Wettbewerbern voraus.

Wie planen Sie, Mitarbeiter bei J. Klausner und heinekingmedia aktiv in anstehende Veränderungen einzubinden?

Es wird einen stetigen Austausch zwischen der Konzernzentrale und uns geben, insbesondere im Produkt- und Entwicklungsbereich. Wir garantieren Transparenz und motivieren unsere Mitarbeiter dazu, ihre Kreativität in allen Bereichen einzubringen. Ich plane, selbst häufig in Hannover zu sein, lade aber auch die Kollegen aus Hannover dazu ein, uns in Innsbruck zu besuchen. Wir können gegenseitig voneinander lernen und profitieren; das will ich fordern und fördern.

Was ist der Gedanke hinter dem neuen LED-Wall-Kompetenzzentrum in Innsbruck?

Das Thema LED-Wall wird in den nächsten Jahren eine bedeutende Rolle im Markt spielen. Wir sind sehr froh, dass auch Clevertouch ihre erste LED-Wall auf den Markt gebracht hat. Als Kompetenzzentrum möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, diese neue Anwendung live zu erleben, und sie auch unseren Partnern zur Verfügung stellen.

Perfekte Planung, präzise Ausführung und messbare Erfolge – J. Klausner ist Ihr zuverlässiger Partner für audiovisuelle Lösungen, von Großprojekten bis hin zur Standardinstallation. © J. Klausner/heinekingmedia