Werteorientiert, unkonventionell, innovativ, mutig, kreativ: so zeigt sich das mehrfach prämierte Senioren- und Pflegeheim sowohl gegenüber seinen Senioren als auch den Mitarbeitern.

In der Reihe der Tiroler Erfolgsunternehmen setzt das Innsbrucker Senioren- und Pflegeheim Akzente, die durchaus ungewöhnlich sind. Mehrere Auszeichnungen bestätigen den engagierten Weg.

Seit über 20 Jahren bietet das Haus Sankt Josef am Inn die Möglichkeit zu einem Sommerurlaub in Vorarlberg. Bewohner mehrerer Partnerheime im Ländle tauschen ihre Zimmer mit den Innsbruckern. Die Senioren von Sankt Josef werden vom eigenen Pflegeteam begleitet. Dieses ermöglicht täglich unvergessliche Ausflüge im Ländle. Auf die kreative Urlaubswoche freuen sich die Innsbrucker schon Monate vorher und erzählen noch lange davon.

Camping im Altersheim ist eine besonders schräge Idee, die seit über 10 Jahren jeweils im September am Gardasee realisiert wird. Die behindertengerechten Campinghäuschen bieten mitten unter Zelten und Wohnwägen ein spezielles Urlaubsfeeling, das den Erlebniswert eines Hotel­urlaubs deutlich übersteigt. Die täglichen Ausflüge in die Umgebung lassen die Senioren völlig vergessen, dass sie im Altersheim sind.

Dr. Christian Juranek, Geschäftsführer Haus St. Josef am Inn

„Qualität durch Bildung“ ist ein Grundsatz, der im Haus Sankt Josef am Inn seit mehr als 10 Jahren intensiv gelebt wird. Die hauseigene Academy ermöglicht es den Mitarbeitern, gemeinsam mit ihren Kollegen, angepasst an die Dienstzeiten, vor Ort und unentgeltlich ihre gesetzliche Fortbildungsverpflichtung zu erfüllen. Die Themenschwerpunkte kommen sowohl von den Führungskräften als auch von den Dienstnehmern selbst. Durch die regelmäßige Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten wird die Qualität in sämtlichen Bereichen des Hauses spürbar gehoben.