Haus Maria Natters: Pflege von einer neuen Seite entdecken

In unserem Haus, mitten im Dorf, erleben unsere Bewohne­r:innen eine bedürfnisorientierte, wertschätzende und professionelle Pflege und Betreuung.

Die zentrale Lage ermöglicht eine Teilhabe am gewohnten Alltag. Wir kennen die Biografie jeder einzelnen Person, die bei uns lebt, berücksichtigen diese und erhalten dadurch die Normalität. Unsere Türen stehen jederzeit offen für Besuche, und jede Zusammenarbeit, die unsere Bewohner:innen Teil der Dorfgemeinschaft bleiben lässt, wird von uns gefördert und unterstützt.

Im Haus Maria legen wir großen Wert darauf, dass sich unsere Bewohner:innen, aber auch unsere Mitarbeiter:innen wohlfühlen. Ein zufriedenes Team ist die Basis für exzellente Pflege und Betreuung. Beim Betreten unseres Pflegeheims spürt man sofort, welche Rolle Freude und Harmonie in unserem Haus spielen. Unser Team ist ein „Bunter Haufen“, in dem jede:r Einzelne geschätzt und respektiert wird. Alle Bereiche des Hauses ziehen gemeinsam an einem Strang.