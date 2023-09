Zwei Lenkerinnen bei Auffahrunfall im Pitztal verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwochnachmittag im Pitztal. Eine 51-Jährige fuhr auf der Pitztalstraße (L16) taleinwärts und wollte in der Ortschaft Plangeroß in eine Gemeindestraße einbiegen. Als sie dafür die Geschwindigkeit verringerte, bemerkte dies eine nachkommende Autolenkerin (30) zu spät und fuhr hinten auf das Fahrzeug auf.