Hungriger Bär macht sich über Familien-Picknick her

Überraschungsbesuch am Picknick-Tisch: Ein hungriger Schwarzbär hat sich in einem Park im mexikanischen Monterrey am Geburtstags-Picknick für den 15-jährigen Santiago bedient und vor den Augen der Familie genüsslich Enchiladas, Pommes und Co. verputzt. Mutter Silvia Macías blieb vollkommen regungslos und schützte ihren Sohn, der das Down-Syndrom hat und panisch auf Tiere reagiert.