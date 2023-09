Top of the Mountain: Demi Lovato heizt Ischgl zum Saisonstart ein

Ischgl – Die amerikanische Entertainment A-Liga im Tiroler Schnee: Popsängerin und Schauspielerin Demi Lovato wird am 25. November die Wintersaison in Ischgl eröffnen und beim "Top of the Mountain Opening Concert" ordentlich einheizen, hieß es seitens des Veranstalters in einer Aussendung. Die 31-Jährige wird unter anderem Hits wie "Heart Attack", "Sorry Not Sorry" oder den Ohrwurm "Cool for the Summer" zum Besten geben. Der Konzert-Eintritt ist im Tagesskipass inkludiert und kostet am Veranstaltungstag 85 Euro. Der Skibetrieb startet in der Silvretta Arena bereits am 23. November 2023. Das Konzert startet um 18 Uhr am Parkplatz der Silvrettabahn.