Drogendeal beobachtet: Polizei fasste zwei junge Männer in Innsbruck

Die Polizei fand in einem Busch knapp 300 Gramm Haschisch. Bei einem Mann wurden 15 Schreckschusspatronen sichergestellt.

Innsbruck – Am Dienstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass in der Jahnstraße in Innsbruck Personen mit Suchtgift handeln bzw. Suchtgift verstecken würden. Als eine Polizeistreife dort eintraf, ergriffen zwei Männer sofort die Flucht.