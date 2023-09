Schneedepots sichern Ski-Weltcup in Sölden: „Schön anzuschauen wär’s halt nicht“

In exakt einem Monat startet der alpine Ski-Weltcup traditionell hoch über Sölden in den neuen Winter. Die Veranstalter haben im Frühjahr vorgesorgt, um einer möglichen Schneeknappheit entgegenzuwirken.

Sölden – „Einmal schneit’s früher, einmal später.“ Sagt Isidor Grüner. Und niemand würde auf die Idee kommen, dem langjährigen Pistenchef des alpinen Weltcupauftakts zu widersprechen. Schon gar nicht, weil es in der Nacht auf Sonntag am Rettenbachferner stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschneezuwachs gegeben hat. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Allzu viel davon wird nicht übrig bleiben.

Bei den gegenwärtigen Temperaturen im zweistelligen Bereich verdünnisiert sich das weiße Gold auch in Gletscherlagen. Und: Weiterer Zuwachs ist erst einmal nicht in Sicht. Genauso wenig wie Minustemperaturen, die für eine künstliche Beschneiung notwendig sind. „Ein klassischer Altweibersommer halt“, nickt Grüner mit der Gewissheit, dass sich an der Großwetterlage erst einmal nichts ändern wird.