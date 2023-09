Trauer um „Harry Potter“-Star: „Dumbledore“-Darsteller Michael Gambon ist tot

„Harry Potter“-Fans kennen ihn aus den gleichnamigen Verfilmungen: Schauspieler Michael Gambon spielte in mehreren Teilen den gutmütigen Professor Dumbledore. Nun ist der Darsteller im Alter von 82 Jahren gestorben. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie das Büro seiner Publizistin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in London bestätigte.

Gambon kannte man vor allem mit langem Bart, grauen Haaren und sanftem Blick – so war er als Schulleiter von Hogwarts Albus Dumbledore auf den Kinoleinwänden zu sehen. Die Rolle war in den ersten beiden Filmen von Richard Harris verkörpert worden, nach Harris' Tod im Jahre 2002 hatte Gambon den wichtigen Part übernommen.

„Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten“, hieß es in der Mitteilung weiter. Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte in mehreren Filmen und etwa auch in den Serien „Maigret“ und „The Singing Detective“ mit. (dpa)