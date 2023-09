AMS will mit Kampagne Lust auf Tirol-Jobs machen

Sebastian Paulick, Pressesprecher des Arbeitsmarktservice (AMS) Wien, kann Hintergründe zur ansprechenden Werbekampagne liefern. Diese ist auf Instagram präsent. Sie habe zum Ziel, Wiener Tourismuskräfte für den Einsatz in den Bundesländern Kärnten, Steiermark und eben Tirol während der Wintersaison zu gewinnen. In Kooperation mit der Wirtschaftskammer und der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV) findet dann am 18. Oktober 2023 die Jobmesse in Wien statt. Dort können Hoteliers aus den Bundesländern auf arbeitslos gemeldetes Personal im Tourismus treffen. Das AMS Wien sei nicht nur im Tourismus, sondern auch in anderen Branchen in der überregionalen Vermittlung sehr aktiv. Im Tourismus würden auch Speed-Datings stattfinden, Arbeitssuchende werden zu Touristikern in die Regionen gebracht, die Personal suchen. In Tirol werde das in Landeck angeboten.