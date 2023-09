Was tun, wenn die Polizei Ihr Handy hat?

Die Digitalisierung hält Einzug ins Strafrecht, in fast allen Verfahren liegt der Fokus auf IT-Daten. Über die Folgen klärt Rechtsanwalt Matthias Holzmann auf.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist frühmorgens, draußen müht sich die Sonne über den Horizont. Plötzlich klingelt es Sturm. Sie öffnen im Morgenmantel die Türe, zehn Personen zwängen sich eilig in Ihre Wohnräume. Ein Polizist/eine Polizistin händigt Ihnen einen „Hausdurchsuchungsbefehl“ aus. Er/Sie fordert Sie auf, Handy, Laptop, etc. herauszugeben.

„In so einer Situation empfiehlt sich die Kontaktaufnahme zu einem Strafverteidiger/einer Strafverteidigerin“, rät Rechtsanwalt Matthias Holzmann, der auf Strafrecht spezialisiert ist. Weiters rät Holzmann, die Beamten höflich zu ersuchen, das Eintreffen des Verteidigers/der Verteidigerin abzuwarten.

In der Regel werden bei der Hausdurchsuchung alle IT-Geräte sichergestellt. Egal ob es sich um Wirtschaftsstrafverfahren, Suchtgift- oder Sexualdelikte handelt – meist werden IT-Forensiker mit der Auswertung beauftragt. Ziel der Ermittler: alle Daten des/der Beschuldigten.

„Das Problem für die Beschuldigten ist der Eingriff in die Privatsphäre und die Verfahrensdauer. Die Auswertungen dauern Monate, wenn nicht Jahre. Das ist für jeden Beschuldigten, egal ob Person oder Unternehmen, unzumutbar“, so Holzmann.

Weiterer Nachteil: Die Geräte sind für die Beschuldigten nicht mehr greifbar. Wenn der Laptop aber das Arbeitsgerät ist, kann dies existenziell sein. Die Aufgabe des Strafverteidigers/der Strafverteidigerin liegt darin, die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. „Die Strafprozessordnung schreibt vor, dass Ermittlungen effizient und verhältnismäßig geführt werden müssen“, so Holzmann. Da kommt „KI“ ins Spiel: „Wenn ein konkreter Tatverdacht vorliegt, kann Künstliche Intelligenz helfen, Datenträger effizienter zu durchleuchten“, so Holzmann.