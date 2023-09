36-Jährige drohte in Wien, Einjährigen aus Fenster zu werfen

Wien – Eine Österreicherin hat am Donnerstag im Zuge eines Streits mit ihrer 59-jährigen Mutter angedroht, ihren einjährigen Sohn aus dem Fenster einer Wohnung in der Wiener Innenstadt zu werfen. Die 36-Jährige wohnt dort mit ihren drei Kindern sowie ihrer Mutter. Die Frau wurde gegen 22.45 Uhr festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es wurde ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Laut Polizei wurde die Verdächtige bereits in der Vergangenheit gegen die insgesamt drei Kinder im Alter von einem, zwei und zwölf Jahren sowie die 59-Jährige handgreiflich. Der Hintergrund für die Auseinandersetzung am Donnerstag war vorerst nicht klar. Die Einvernahme war am Freitag noch ausständig. Bei der Festnahme wurde auch ein Polizist leicht verletzt. (APA)