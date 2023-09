Der Klang der Klaviere weckte die Kauflust: Das war die Shopping Night in Innsbruck

Die Innsbrucker Shopping Night hat am Freitag wieder Tausende in die Stadt gelockt. Begleitet wurde der Einkaufsbummel von viel Musik.

Innsbruck – Unter dem Goldenen Dachl wird Klavier gespielt. Boogie Woogie. Das lässt den Schritt ein bisschen beschwingter werden. Während vor der Bühne schon getanzt wird, strömen links und rechts die Menschen in die Geschäfte. Es ist Shopping Night in Innsbruck. Die ganze Stadt ist in eine Klavier-Klangwolke gehüllt, 13 Stationen sind über die Innenstadt verteilt – und sollen nicht nur zum Zuhören, sondern vor allem zum Einkaufen animieren.