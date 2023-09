Wenn Gestapo aus Argentiniern bestanden hätte: Nazi-Skandal im argentinischen Wahlkampf

Buenos Aires – Gut drei Wochen vor der Präsidentenwahl in Argentinien haben Äußerungen aus dem Lager des libertären Populisten Javier Milei für einen handfesten Nazi-Skandal in dem südamerikanischen Land gesorgt. "Stellt euch vor, die Gestapo hätte aus Argentiniern bestanden. Wäre das nicht viel besser gewesen?", sagte der designierte Bildungsminister des Favoriten bei der Wahl am 22. Oktober, Martín Krause, bei einer Veranstaltung der Universität Torcuato Di Tella.

Der Verband der jüdischen Gemeinden Argentiniens (DAIA) übte scharfe Kritik. "Wir verurteilen die Banalisierung des Holocaustes durch Martín Krause", schrieb die Gruppe am Freitag in einer Stellungnahme. "Wir warnen den Präsidentschaftskandidaten vor dem unangemessenen Missbrauch der Shoa in der öffentlichen Debatte und bestehen darauf, dass das Gedenken an sechs Millionen Ermordete nicht beschmutzt werden darf." Die jüdische Gemeinde in Buenos Aires ist eine der größten außerhalb von Israel.